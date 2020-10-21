نطق قاضي الغرفة الجزائية، بمجلس قضاء العاصمة، اليوم الأربعاء، بالأحكام في قضية مالك مجمع سوفاك مراد عولمي وعدد من المسؤولين والإطارات السابقين على غرار الوزير الأول الأسبق أحمد أويحيى .

وتم خفض عقوبة المتهم أحمد أويحيى إلى 10 سنوات سجنا نافذا، وخيذر عولمي 5 سنوات سجنا نافذا. كما تم النطق بالحكم على كل من يوسف يوسفي وبودياب أعمر بسنتين منها سنة موقوفة النفاذ.

أما باقي المتهمين على رأسهم مراد عولمي، فقضت المحكمة بتأييد الأحكام المستأنفة.