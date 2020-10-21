دعت لجنة توصيات الأسبوع الوطني للقرآن الكريم في طبعته 22 والتي اختتمت مساء الثلاثاء بمستغانم إلى توسيع فروع المسابقة الوطنية وترقية هذه التظاهرة الدينية إلى مؤسسة متكاملة.

وأبرز الدكتور بدر الدين زواقة نيابة عن لجنة التوصيات خلال الحفل الختامي للتظاهرة الذي حضره وزير الشؤون الدينية والأوقاف يوسف بلمهدي والسلطات الولائية أن المشاركين دعوا إلى إضافة فروع جديدة للمسابقة على غرار أحسن بحث و روبورتاج وأحسن برمجية في خدمة القرآن الكريم وترقية الأسبوع الوطني إلى مؤسسة متكاملة تعمل على مدار السنة.

وأوصت اللجنة باستيعاب الشباب في مؤسسات المجتمع المدني وتفعيل دور المسجد من خلال مجالسه الأربعة والمرافقة الشاملة لهذه الشريحة من المجتمع وإتاحة وصولها إلى الفضاءات العلمية بهدف تحسين تأطيرها وتوجيهها.

وأكد زواقة ضرورة الاعتناء بالتربية الإعلامية لتكوين الشباب تكوينا إيجابيا وتعزيز التفاعل الإيجابي في فضاءات التواصل الاجتماعي مع إدراج التربية الإعلامية في المقررات الدراسية والمناهج التكوينية ولاسيما بمعاهد الأئمة.

وتم خلال هذا الحفل الذي نظم بدار الثقافة "ولد عبد الرحمن كاكي" تكريم المتوجين في الفروع الثلاثة للمسابقة الوطنية للقرآن الكريم حيث فازت في الفرع الأول (حفظ القرآن الكريم كله مع التجويد والترتيل والتفسير) زينب بن يوسف من ولاية البويرة.

ونال المرتبة الأولى في الفرع الثاني (حفظ القرآن الكريم كله مع التجويد والترتيل) عبد العزيز شوكري من الجزائر العاصمة فيما عادت المرتبة الأولى في الفرع الثالث من المسابقة (حفظ القرآن الكريم كله لصغار الحفظة) ليونس منذر من ولاية ميلة.

وسجلت هذه التظاهرة الدينية المنظمة على مدار يومين أكثر من 500 مشارك بينهم 16 متدخلا في الملتقى الوطني الموسوم "هدي القرآن الكريم في بعث الطاقات وتفعيلها" و18 متنافسا في المسابقة الوطنية للقرآن الكريم في فروعها الثلاثة.