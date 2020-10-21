أعلنت إدارة نادي مولودية الجزائر عن تنظيمه للطبعة الأولى من الدورة الكروية الودية بداية من الخامس إلى السابع من شهر نوفمبر القادم والتي ستعرف مشاركة كل من نادي بارادو، نصر حسين داي، شبيبة القبائل. المبادرة تأتي تخليدا لروح اللاعب والمدرب الراحل إسماعيل خباطو الذي أشرف على المنتخب الجزائري سنة 1963.

وحسب الموقع الرسمي لفريق مولودية الجزائر فإن نظام المنافسة التي ستكون سنوية تتم بالاعتماد على إقصاء المغلوب في المباريات التي ستجرى بملعب أحمد فالق بحيدرة.