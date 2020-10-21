أعلنت مصالح ولاية الجزائر، اليوم الأربعاء، عن انقطاع الماء الشروب في عدة أحياء ببلديات تابعة للمقاطعات الإدارية لبئر مراد رايس وحسين داي والحراش، بداية من مساء اليوم إلى غاية صبيحة يوم غد الخميس، بسبب أشغال إصلاح قناة رئيسية للتوزيع تقع ببلدية باش جراح، على أن يستأنف توزيع هذه المادة الحيوية تدريجيا عند نهاية الأشغال.

وأوضحت ذات المصالح في بيان منشور عبر موقعها الرسمي على الفايسبوك أن توقيف عملية التزويد بالماء الشروب ستمس مؤقتا بداية من الساعة السادسة (18:00) من مساء اليوم إلى غاية الساعة التاسعة (09:00) من صباح يوم غد الخميس ، بلديات جسر قسنطينة والقبة وباش جراح وبوروبة.

وأضاف ذات المصدر أن انقطاع الماء في بلدية جسر قسنطينة سيمس أحياء 310 مسكن، 520 مسكن، أوناب، 17 أكتوبر، النسيم، 390 مسكن، 142 مسكن، الأمير خالد، كازانافو و حي سونلغاز2.

وبالنسبة لبلدية القبة فإن توقيف التزويد بالماء سيكون على أحياء البدر، أبروفال، 648 مسكن، 886 مسكن، مزرعة ديسكا، جيلالي اليابس، الباهية و حديقة بن أعمر. بينما ستعرف من جهتها عدة أحياء ببلدية باش جراح انقطاعا بالماء ويتعلق الأمر بحي عدل 648 مسكن، حي 170 مسكن تساهمي، الحي العسكري 202 مسكن، حي 200 مسكن، حي تيفريت لحلو، حي 150 مسكن و حي البدر. أما في بلدية بوروبة فسيكون الانقطاع جزئيا.

وأفادت ذات المصالح أن مؤسسة المياه والتطهير للجزائر"سيال" ستسخر صهاريج لضمان تزويد المستخدمين ذوي الأولوية، المؤسسات العمومية والمستشفيات بالمياه. كما تضع المؤسسة تحت تصرف زبائنها رقم مركز مكتب الاستقبال الهاتفي العملياتي الخاص بالشركة 1594 لاستقبال استفساراتهم وانشغالاتهم.