أوقفت مفارز مشتركة للجيش الوطني الشعبي خلال عمليات منفصلة 21 تاجر مخدرات وحجزت كميات ضخمة من الكيف المعالج قدرت بـ 10 قناطير و 65 كيلوغرام و 16.044 كيلوغرام من مادة الكوكايين.

وأفاد بيان لوزارة الدفاع الوطني، اليوم الأربعاء، أن مفرزة مشتركة للجيش الوطني الشعبي بتندوف أوقفت تاجري مخدرات بحوزتهما 16.044 كيلوغرام من مادة الكوكايين و183377 قرص مهلوس، في حين أوقفت مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود بالنعامة ستة 06 تجار مخدرات وحجزت كمية ضخمة من الكيف المعالج تُقدر بـ 636 كيلوغرام. وأضاف البيان ذاته، إن مفارز أخرى للجيش الوطني الشعبي بالتنسيق مع مصالح الدرك الوطني وحراس الحدود وحراس السواحل أوقفت 13 تجار مخدرات وحجزت 429 كيلوغرام من الكيف المعالج و 3064 قرص مهلوس خلال عمليات متفرقة بكل من مستغانم وتلمسان ووهران وعين تموشنت وبجاية وبسكرة وإن أمناس وبشار وباتنة.

من جهة أخرى، أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي بكل من تمنراست وعين ڨزام وبرج باجي مختار وتندوف وجانت، 80 شخصا وحجزت 09 شاحنات و29 مركبة رباعية الدفع و 90 مولدا كهربائيا و 78 مطرقة ضغط و 05 أجهزة كشف عن المعادن و 268 كيس من خليط خام الذهب والحجارة ومعدات تفجير وأغراض أخرى تستعمل في عمليات التنقيب غير المشروع عن الذهب، بالإضافة إلى 124 طن من المواد الغذائية الموجهة للتهريب، فيما أوقفت مصالح الدرك الوطني 48 شخصا وحجزت 09 بنادق صيد و 1511 خرطوشة و 134033 وحدة من الألعاب النارية و2268 وحدة من مختلف المشروبات وهذا خلال عمليات متفرقة بكل من سطيف وخنشلة وباتنة وميلة والمسيلة وبسكرة والوادي ووهران وجانت.

كما تمّ إحباط محاولات تهريب كميات من الوقود تُقدر بـ 38066 لتر بكل من برج باجي مختار وتبسة والطارف وسوق أهراس وتندوف.

وفي سياق آخر، تمكن حراس السواحل ومصالح الدرك الوطني من إحباط محاولات هجرة غير شرعية وإنقاذ 560 شخصا كانوا على متن قوارب مطاطية وقوارب تقليدية الصنع بكل من وهران وتلمسان وعين تموشنت ومستغانم وبومرداس والشلف الجزائر وتيبازة وعنابة وسكيكدة والطارف، فيما تم توقيف 43 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تلمسان وتبسة وإيليزي.