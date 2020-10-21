أعلن وزير الداخلية الفرنسي، جيرالد درمانان، عن انزعاجه من وجود أقسام خاصة بالمنتجات الغذائية الحلال بالمتاجر في بلاده.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الوزير الفرنسي، الثلاثاء، خلال مقابلة أجرتها معه إحدى القنوات المحلية، والتي تأتي ضمن سلسلة تصريحات مناهضة لما هو كل إسلامي بعد حادث مقتل مدرس فرنسي على يد شاب قالت السلطات إنه شيشاني.

وزير الداخلية في تصريحاته قال إن وجود أقسام المنتجات الغذائية الحلال بالمتاجر تصدمه، وأنه منزعج من وجودها بشكل شخصي، مضيفًا "يجب ألا توجد في تلك المتاجر أقسام خاصة بتلك المنتجات وحدها". وتابع قائلا "فالمذهبية أو الطائفية تبدأ بهذا الشكل، والرأسمالية لها مسؤولية في هذا".

ودافع الوزير عن نشر الرسوم التي تتضمن إساءة للرسول، وعن عرضها في المدارس، مشيرًا إلى أن وسائل التواصل الاجتماعي تلعب دورًا هامًا في "الإرهاب والأصولية". وأوضح وزير الداخلية أنهم قاموا خلال السنوات الثلاث الأخيرة بإغلاق 358 مكانًا بينها مساجد، فضلا عن ترحيل 428 أجنبيًا، محذّرًا من احتمال تنظيم هجمات جديدة في البلاد.