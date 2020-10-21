توفي سبعة أشخاص وأصيب 155 آخرون بجروح خلال الـ 24 ساعة الأخيرة جراء حوادث مرور وقعت على المستوى الوطني.

وأوضح، اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للحماية المدنية، أن أثقل حصيلة سجلت بولاية سطيف بوفاة شخص واحد وإصابة 11 آخرين بجروح.

ومن جهة أخرى تدخلت مصالح الحماية المدنية من أجل تقديم الإسعافات الأولية لـ 11 شخصا مختنقين على إثر استنشاقهم لغاز أحادي أكسيد الكربون المنبعث من مدفأت وسخانات الماء داخل منازلهم، منهم ستة (6) أشخاص ببلدية الخروب (ولاية قسنطينة) وخمسة (5) أشخاص ببلدية حمام السخنة (ولاية سطيف)، تم التكفل بالضحايا في عين المكان و تحويلهم في حالة مقبولة إلى المصلحة الإستشفائية المحلية.

في حين، تم تسجيل بولاية وهران وفاة ثلاثة (3) أشخاص متسممين بغاز أحادي أكسيد الكربون المتسرب من سخان للماء داخل منزل سكني بحي الباهية ببلدية عين الترك.

و بخصوص النشاطات المتعلقة بالوقاية من انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19) قامت وحدات الحماية المدنية خلال نفس الفترة - حسب ذات المصدر- عبر كافة التراب الوطني بـ 42 عملية تحسيسية عبر 10 ولايات (32 بلدية) لفائدة المواطنين عبر كافة الولايات تحثهم على ضرورة احترام قواعد الحجر الصحي وكذا التباعد الاجتماعي.

كما قامت بـ 109 عمليات تعقيم عبر 19 ولاية ( 62 بلدية)، من منشآت وهياكل عمومية، خاصة المجمعات السكنية والشوارع، حيث تم تخصيص 332 عون حماية مدنية بمختلف الرتب، و 41 سيارة إسعاف و 56 شاحنة، بالإضافة إلى وضع أجهزة أمنية لتغطية مكانين (2) للإقامة بولاية الجزائر والبليدة، موجهة للحجر الصحي للمواطنين الذين تم إجلاؤهم.

وعلاوة على هذه العمليات تدخلت ذات المصالح لإخماد حريقين حضريين بكل من ولايتي الجزائر وتيزي وزو، دون تسجيل خسائر بشرية.