مباريات دوري الأبطال:

تستكمل اليوم مباريات الجولة الأولى من دوري المجموعات من منافسة رابطة أبطال أوروبا من خلال إجراء 8 لقاءات. فريق بايرن ميونيخ وفي المجموعة الأولى يستهل حملة الدفاع عن لقبه بملعبه عند استضافته للعنيد أتلتيكو مدريد على أرضية ميدان " أليانز آرينا "، فيما يستضيف ريد بول سالزبورغ النمساوي لوكوموتيف موسكو الروسي.

ريال مدريد صاحب 13 لقبا في دوري الأبطال يواجه ضيفه شاختار دونيسك الأوكراني، فيما سافر بروسيا مونشغلادباخ إلى إيطاليا تحسبا لمواجهة إنتر ميلان، لحساب مباريات المجموعة الثانية.

من البرتغال شد بورتو رحاله إلى إنجلترا للقاء مانشستر سييتي الإنجليزي على ملعب الاتحاد ضمن المجوعة الثالثة.

أجاكس الهولندي ضرب موعدا لنادي ليفربول الإنجليزي في إطار مواجهات المجموعة الرابعة فيما قد يسيل فريق ميديلاند الدنماركي العرق البارد لأتلانتا الإيطالي ويحرجه داخل قواعده.