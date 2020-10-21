أعلنت وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، اليوم الأربعاء، عن استئناف عمليات زرع الكلى.

وجاء هذا القرار خلال اجتماع بمقر الوزارة ترأسه الوزير عبد الرحمن بن بوزيد حضره إطارات الإدارة المركزية.

وحسب بيان الوزارة فقد تقرر "استئناف نشاط زراعة الكلى على مستوى مصالح زراعة الأعضاء التي انخفض أو توقف نشاطها خلال فترة كوفيد-19".

كما خلص نفس الاجتماع إلى تعزيز الفرق الطبية، تعزيز تكوين الفرق الطبية وشبه الطبية، تطوير رقمنة ملف زرع الأعضاء ودراسة الخبرة، في مرحلتها الأخيرة، لإطلاق نشاط نزع القرنية بالمستشفى الجامعي مصطفى باشا وإنشاء بنك القرنية.

كما تمّ عرض مخطط برنامج اعتماد المنصة الإلكترونية لرقمنة المواعيد للتداوي بالأشعة خلال هذا الاجتماع.