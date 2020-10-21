احتج اليوم الأربعاء، أولياء تلاميذ بولاية البليدة ، ورفضوا السماح لأطفالهم بالعودة إلى مؤسساتهم التربوية، في أول يوم من الدخول المدرسي للموسم الدراسي 2020 و 2021 ، بسبب وضعيتها الكارثية، ولمباشرة في البعض منها أشغال الترميم . وشهت ابتدائيات أخرى شبه فوضى، اضطر فيها التلاميذ العودة إلى بيوتهم .

عرف اليوم الأول من الدخول المدرسي ، في ظل الأزمة الصحية الاستثنائية، احتجاج أولياء التلاميذ في الشفة إلى الغرب، ورفضوا السماح لأطفالهم بالدراسة، وسط مؤسسة وضعيتها كارثية، مما قد يشكل خطرا على التلاميذ، كما عبر الأولياء عن أسفهم واستيائهم لالتحاق أبنائهم بمدارس، تمت بها مباشرة الأشغال منذ أيام فقط، معيبين على المسؤولين ، عدم استغلال فرصة تعليق الدراسة منذ شهر مارس الماضي ، في الترميم و الصيانة والدهن ، فيما شهدت مؤسسات أخرى تنديد الأولياء، بالفوضى وعدم التنظيم، مما دفع البعض منهم العودة إلى بيوتهم، لاختلاط نظام الأفواج عليهم .

و في السياق العام ، وإن بدا الدخول المدرسي ناجحا، في شق احترام التدابير الصحية، فإن أن بعض المؤسسات، عرفت نقصا في أدوات الوقاية، مثل عدم توفر السائل المعقم .