أجمع الخبراء المختصون في الزلازل المشاركون في الورشة العلمية حول انزلاقات التربة بميلة ، الناتحة عن زلزال السابع أوت الماضي، على أن الانزلاقات التي ضربت منطقة الخربة والأحياء المجاورة، ناتجة عن تجمع عدة عوامل طبيعية وفيزيائية وبشرية.

وقد أكد الخبراء أن الزلزال الذي لم تتجاوز شدته 5 درجات على سلم ريشتر، لم يكن السبب الرئيس في حدوث انزلاقات عميقة بالحجم الكبير الذي شهدته المنطقة، وبالتالي ثمة عوامل أخرى كانت وراء الانزلاقات لاسيما طبيعة التربة وموقعها.

وقد تم بالمناسبة توقيع اتفاقية بين جامعة هواري بومدين والمركز الجامعي عبد الحفيظ بوالصوف بميلة ، يهدف إلى فتح تخصص بالمركز الجامعي في دراسة التربة وكل ما تعلق بالزلازل.