قال الدولي الجزائري هلال العربي سوداني أنه مر بفترة جد صعبة بعد تعرضه لإصابة أبعدته لفترة طويلة عن ناديه وحتى المنتخب الوطني.

وفي حوار خص به الموقع الرسمي لنادي أولمبياكوس اليوناني أكد مهاجم الخضر:" أعتقد أني مررت بوضعية جد صعبة، الإصابة الآن من الماضي ، سعيد بعودتي للتدريبات واللعب مع التشكيلة." مضيفا:" أود أن أشكر كل أفراد عائلتي، أصدقائي وحتى الطاقم الطبي الذي سهر على علاجي، هذا الأمر يحدث لأن الإصابة جزء من اللعبة."

اللاعب السابق لنوتنغهام فوريست الإنجليزي كشف بأن ثقة المدرب فيه جعلته يعمل جاهدا للعودة سريعا والالتحاق بزملائه . مردفا :" تحدث معي المدرب وقال لي بأن هناك مباريات مهمة نحتاج فيها إلى خدماتك ، سعيد بعودتي بعد 8 أشهر من الغياب وتسجيل أولى الأهداف حقيقة ذلك سيعطيني دفعا قويا للعمل لتقديم الأفضل."

وعن مشاركته في منافسة دوري أبطال أوروبا عبر ابن مدينة الشلف عن فخره بتواجد اسمه ضمن التشكيلة التي ستخوض المنافسة هذا الموسم مؤكدا بأنه سيسعى لمنح أولمبياكوس أفضل مالديه.