كتب لاعب آرسنال الإنجليزي مسعود أوزيل رسالة محزنة إلى جماهير ناديه وذاك عقب استبعاده من تشكيلة الفريق المحلية والأوروبية هذا الموسم.

ونشر أوزيل رسالته عبر حسابه الشخصي " تويتر" قال فيها: "هذه رسالة يصعب إرسالها إلى جماهير آرسنال، بعد السنوات القليلة التي مثلت فيها النادي، حيث أشعر بخيبة أمل شديدة حقًا بعد عدم تسجيلي في قائمة الفريق للدوري الإنجليزي الموسم الحالي."

وأضاف: "عند توقيع عقدي الجديد في 2018، تعهدت بالولاء للنادي الذي أحبه، آرسنال، ويحزنني أن هذا لم يتم الرد عليه بالمثل، كما اكتشفت للتو، من الصعب الحصول على الولاء في الوقت الحاضر."

وتابع: "لقد حاولت دائمًا أن أبقى إيجابيًا من أسبوع لآخر، إذ ربما تكون هناك فرصة للعودة إلى الفريق مرة أخرى قريبًا، ولهذا السبب التزمت الصمت حتى الآن، وقبل ظهور فيروس كورونا، كنت سعيدًا حقًا بالتطور تحت قيادة مدربنا الجديد ميكيل أرتيتا، لقد كنا في طريق إيجابي، ومستواي كان جيدًا". وأكمل: "لكن الأمور تغيرت مرة أخرى، ولم يعد مسموحًا لي بلعب كرة القدم مع آرسنال، ماذا أقول أيضًا؟ في لندن أشعر وكأنني في وطني، ولا يزال لدي العديد من الأصدقاء الجيدين في هذا الفريق، وما زلت أشعر بعلاقة قوية مع جماهير هذا النادي."

وأكد: "بغض النظر عن أي شيء، سأستمر في القتال من أجل فرصتي، ولن أدع موسمي الثامن في آرسنال ينتهي بهذا الشكل". وختم: "يمكنني أن أعدكم بأن هذا القرار الصعب لن يغير أي شيء في عقلي، سأستمر في التدرب بأفضل ما أستطيع."