منع اليوم، أولياء تلاميذ ابتدائية بوموس عبد الله لقرية بوزرة ببلدية عزابة، من الالتحاق بمقاعد الدراسة، ثم قاموا بغلق الطريق الرابط بين القرية وعزابة، إلى غاية تدخل السلطات المحلية التي برمجت لقاء بين الأولياء ورئيس البلدية من أجل دراسة عدد من النقاط.

وحصر الأولياء هذه النقاط في افتقار حجرات المدرسة للبلاط والمطعم الذي هو عبارة عن كوخ مغطى بالصفيح، حيث طالب المحتجون بحارس للجهة المحاذية للسكان، وتجديد الطاولات وتغيير المصابيح الكهربائية بالنوعية الجديدة من مصابيح اللاد.

ويضيف البعض من الأولياء أنه في حالة عدم توفير المطالب المطروحة فإن أبناءهم قد لا يلتحقون بمقاعد الدراسة.

في نفس السياق، منع أولياء تلاميذ مدرسة أحسن مشحود ببلدية سكيكدة، من الالتحاق بالمدرسة بسبب افتقار هذه الأخيرة للمياه، وعلمنا من مصر مسؤول أن أشخاصا تسببوا في افتقار المدرسة للمياه.