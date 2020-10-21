أجل مجلس قضاء العاصمة اليوم الأربعاء، محاكمة رجل الأعمال محي الدين طحكوت، و المتابع بتهم الفساد في قضية تركيب السيارات وصفقات النقل الجامعي وشبه الحضري إلى 28 أكتوبر الجاري.

وتم تأجيل القضية ، بطلب من هيئة الدفاع حتى يستنى لبعض المحامين الجدد المتأسسين الاطلاع على الملف.

ويواجه طحكوت تهما تتعلق بالحصول على امتيازات غير مبررة للغير وتبديد أموال عمومية وإساءة استغلال الوظيفة وتعارض المصالح والرشوة في مجال إبرام الصفقات العمومية.

ويتابع في هذه القضية عدد من الوزراء والولاة السابقين على غرار أحمد أويحيى وعبد المالك سلال وعبد السلام بوشوارب.

وأدانت محكمة سيدي امحمد يوم 15 جويلية المتهم الرئيسي في هذه القضية، محي الدين طحكوت، بـ 16 سنة سجنا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ 8 ملايين دينار.