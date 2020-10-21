تم تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن اليوم الأربعاء الدكتور فورار، الناطق الرسمي للجنة تحري و متابعة الفيروس.

و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالفيروس إلى 55.081 إصابة.

كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة و بهذا بلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر 1880 وفاة.

في الوقت الذي تماثل فيه 136 مريض للشفاء، حسبما أفاد نفس المصدر.