252 إصابة جديددة بكورونا
أخبار الوطن
21 أكتوبر 2020 () - س.أ
تم تسجيل 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد في الجزائر خلال الـ24 ساعة الأخيرة، حسبما أعلن اليوم الأربعاء الدكتور فورار، الناطق الرسمي للجنة تحري و متابعة الفيروس.
و بهذا يرتفع العدد الإجمالي للحالات المؤكدة بالفيروس إلى 55.081 إصابة.
كما تم تسجيل 7 وفيات جديدة جراء الإصابة بالفيروس خلال نفس الفترة و بهذا بلغ العدد الإجمالي للوفيات منذ بداية الجائحة في الجزائر 1880 وفاة.
في الوقت الذي تماثل فيه 136 مريض للشفاء، حسبما أفاد نفس المصدر.