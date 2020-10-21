سجلت مصالح الشرطة عبر التراب الوطني في ظرف الثلاثة أيام الأخيرة 8641 مخالفة تتعلق بخرق تدابير الوقاية من وباء كورونا ومكافحته حسب ما أفاد به اليوم الأربعاء بيان للمديرية العامة للأمن الوطني.

وأوضح ذات المصدر بأن مصالح الشرطة أحصت أمس الثلاثاء 2309 مخالفة، 40 منها تتعلق بقطاع النقل أفضت إلى وضع 68 مركبة و 15 دراجة نارية في المحشر.

أما بخصوص الأشخاص، فقد تم تحرير 75 محضرا يتعلق بالتجمع وعدم احترام مسافة التباعد الجسدي، و1669 مخالفة بسبب عدم ارتداء القناع الواقي، بالإضافة إلى 54 أخرى خاصة بعدم ارتداء التجار للقناع الواقي داخل محلاتهم.