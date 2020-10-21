احتج اولياء التلاميد في المدرسة الابتدائية المركزية ببلدية تنركوك على حالة المدرسة الكارثية بسب عدم انتهاء عمليات الصيانة والترميم ورفضوا ارسال ابنائهم إليها مطالبين من كافة السلطات بضرورة الاسراع وليس التسرع في اتمام الاشغال.

وفي نفس السياق تفاجأ أولياء تلاميذ في العديد من المدراس الابتدائية بمدينة ادرار برفض مديري هاته المؤسسات استقبال أبنائهم حيث قرر عدد من المديرين تأجيل الدخول الى يوم الاحد القادم، وهناك من وضع توقيت لاستقبال ودخول التلاميذ يمتد اسبوع كاملا، (كل سنة في يوم).

كما عبرت بعض جمعيات أولياء التلاميذ عن استاءهم من تراكم الاوساخ بسبب بقايا الاشغال وانعدام النظافة الى جانب عدم استفادة المدارس من ادوات التعقيم وأجهزة قياس الحرارة وغيرها.