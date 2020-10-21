تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة ، عشية امس، من توقيف 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 40 و 53 سنة مشتبه في تكوين شبكة مختصة في المتاجرة بالاسلحة النارية.

وحسب مصدر امني ، فقد استطاع عناصر فرقة البحث و التدخل بعد استغلالهم لمعلومات دقيقة حول وجود نشاط مشتبه فيه من طرف عناصر خطيرة تتاجر بطريقة غير قانوية في الاسلحة و الذخيرة على مستوي أحد الأحياء الشعبية بوسط المدينة، من حجز مجموعة من الأسلحة النارية، أثر مداهمة لعدة منازل، متمثلة في بندقية صيد من الصنف الخامس و سلاحين ناريين عيار 16 مليمتر ، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الخراطيش و أظرفة حية و أخرى فارغة وكمية من البارود.

وفور انتهائها من سماع المشتبه فيهم على مستوي فرقة البحث و التدخل ، تمت إحالة الموقوفين على السيد وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة عن تهم تكوين جمعية أشرار و المتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الخامس و الذخيرة الحية.