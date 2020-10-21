توقيف شبكة تتاجر بالأسلحة والذخيرة في عنابة

مجتمع
21 أكتوبر 2020 () - ش. نبيل
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تمكنت فرقة البحث والتدخل لأمن ولاية عنابة ، عشية امس، من توقيف 3 أشخاص تتراوح اعمارهم بين 40 و 53 سنة مشتبه في تكوين شبكة مختصة  في المتاجرة بالاسلحة النارية. 

 وحسب مصدر امني ، فقد استطاع عناصر فرقة البحث و التدخل بعد استغلالهم لمعلومات دقيقة حول وجود نشاط مشتبه فيه من طرف عناصر خطيرة تتاجر بطريقة غير قانوية في الاسلحة و الذخيرة على مستوي أحد الأحياء الشعبية بوسط المدينة، من  حجز مجموعة من الأسلحة النارية،  أثر مداهمة لعدة منازل،  متمثلة في بندقية صيد من الصنف الخامس و سلاحين ناريين عيار 16 مليمتر ، بالإضافة إلى كمية معتبرة من الخراطيش و أظرفة حية و أخرى فارغة وكمية من البارود. 

وفور انتهائها من سماع المشتبه فيهم على مستوي فرقة البحث و التدخل ، تمت إحالة الموقوفين على السيد وكيل الجمهورية بمحكمة عنابة عن تهم تكوين جمعية أشرار و المتاجرة بالأسلحة النارية من الصنف الخامس و الذخيرة الحية.

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