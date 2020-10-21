دعا الأمين العام لحزب الأفلان ابو الفضل بعجي السلطات العليا و الجهات المختصة للبلاد لمحكمة من اساء إلى النبي محمد صلى الله عليه و من اهان الحجاب (في إشارة إلى أقوال حدة حزام حول الحجاب بقناة سكاي نيوز).

و اعتبر ما حدث هو رد فعل من بعض الفقاعات كما سماهم لمحاولة رئيس دولة اجنبية المساس بدين الإسلام. و أضاف خلال تنطيمه لتجمع شعبيي بمستغانم اليوم، ان كل دساتير الجمهورية لا مساس بحرية المعتقد و لا مساس بحرية الراي و الدستور الحالي ضبط هذه الحرية.

وقد عرف هذا التجمع مقاطعة العديد من قسمات الأفلان و النواب السابقون و عبر بعض المناظلين عن تذمرهم مما ال اليه الحزب بمستغانم، وقد حالوا طرح انشغالاتهم لأمين العام ولم يتمكنوا من ذلك بعد أن تم إخراج الأمين العام من الباب الخلفي للقاعة التجمع.