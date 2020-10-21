كورونا : توزيع الإصابات على الولايات
سجلت 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 6.422 (42)
البليدة : 4.411 (25)
وهران : 4.202 (22)
سطيف : 3.375 (12)
باتنة : 2.134 (17)
بجاية : 2.092 (28)
قسنطينة : 1.756 (06)
عنابة : 1.530 (03)
تيبازة : 1.502 (03)
تيزي وزو : 1.476 (13)
جيجل : 1.415 (08)
تلمسان : 1.399 (05)
المسيلة : 1.394 (14)
البويرة : 1.374 (04)
بسكرة : 1.348 (03)
ورقلة : 1.324 (03)
الجلفة : 1.213 (01)
بومرداس : 1.190 (10)
الوادي : 1.115 (00)
تبسة : 1.054 (06)
تيارت : 958 (02)
المدية : 824 (00)
مستغانم : 789 (02)
عين الدفلى : 777 (00)
أم البواقي : 765 (04)
عين تموشنت : 710 (00)
الأغواط : 701 (01)
سكيكدة : 698 (00)
أدرار : 664 (01)
خنشلة : 619 (02)
قالمة : 558 (00)
سوق أهراس : 487 (06)
ميلة : 474 (07)
غرداية : 440 (00)
تيسمسيلت : 435 (00)
سيدي بلعباس : 425 (00)
برج بوعريريج : 422 (00)
الطارف : 349 (02)
بشار : 348 (00)
مـعـسـكـر : 336 (00)
نعامة : 264 (00)
الشلف : 245 (00)
البيض : 232 (00)
غليزان : 227 (00)
تندوف : 205 (00)
تمنراست : 202 (00)
إليزي : 139 (00)
سعيدة : 72 (00)