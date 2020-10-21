كورونا : توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
21 أكتوبر 2020 () - س.أ
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سجلت 252 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 7 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

 

الجزائر : 6.422       (42)

البليدة : 4.411         (25)

وهران : 4.202       (22)

سطيف : 3.375       (12)

باتنة : 2.134          (17)

بجاية : 2.092        (28)

قسنطينة : 1.756     (06)

عنابة : 1.530       (03)

تيبازة : 1.502      (03)

تيزي وزو : 1.476       (13)

جيجل : 1.415     (08)

تلمسان : 1.399     (05)

المسيلة : 1.394    (14)

البويرة : 1.374    (04)

بسكرة : 1.348    (03)

ورقلة : 1.324      (03)

الجلفة : 1.213     (01)

بومرداس : 1.190     (10)

الوادي : 1.115    (00)

تبسة : 1.054    (06)

تيارت : 958    (02)

المدية : 824    (00)

مستغانم : 789    (02)

عين الدفلى : 777    (00)

أم البواقي : 765     (04)

عين تموشنت : 710    (00)

الأغواط : 701    (01)

سكيكدة : 698    (00)

أدرار : 664    (01)

خنشلة : 619     (02)

قالمة : 558    (00)

سوق أهراس : 487    (06)

ميلة : 474    (07)

غرداية : 440    (00)

تيسمسيلت : 435    (00)

سيدي بلعباس : 425     (00)

برج بوعريريج : 422     (00)

الطارف : 349     (02)

بشار : 348     (00)

مـعـسـكـر : 336     (00)

نعامة : 264    (00)

الشلف : 245    (00)

البيض : 232    (00) 

غليزان : 227    (00)

تندوف : 205    (00)

تمنراست : 202   (00)

إليزي : 139    (00)

سعيدة : 72    (00)

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