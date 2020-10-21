سيكون المدافع الدولي الجزائري لأولمبيك نيس الفرنسي, يوسف عطال الذي تعافى من إصابة، جاهزا للمباراة ضد نادي باير ليفركوزن الألماني غدا الخميس (سا 17 :55 بتوقيت الجزائر) لحساب الجولة الأولى لمرحلة المجموعات للدوري الأوروبي لكرة القدم حسب مدرب اولمبيك نيس.

و صرح باتريك فييرا في ندوة صحفية قائلا:" سيكون يوسف و ألكسيس كلود موريس بطبيعة الحال حاضرين ضمن المجموعة، فهما يطمحان للعب كأساسيين، حيث تدربا جيدا و هما في صحة جيدة. سنتخذ القرار النهائي يوم غد".

و كان عطال قد استأنف التدريبات الجماعية يوم الثلاثاء، قبيل سفر الفريق إلى ألمانيا، بعد أسبوع من العمل على انفراد.

و كان المدافع الأيمن للخضر الذي أقحم أساسيا من طرف مدربه نهائية شهر ديسمبر أما باريس سان جيرمان (هزيمة : 0-3) في البطولة الفرنسية، قد غادر الميدان في الشوط الثاني (د 65) بعد إصابة على مستوى الفخذ و التي تأتي بعد 279 يوم من إصابة تعرض لها يوم 7 ديسمبر 2019.

وعاد المدافع البالغ من العمر 24 سنة، من إصابة اخرى على مستوى "عظم القعدة" تلقاها نهاية شهر أوت و التي أبعدته عن الميادين لمدة تقارب الشهر.