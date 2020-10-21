اتخذت، اليوم، سلطات ولاية تيارت قرار إعادة تفعيل الإجراءات المتخذة للوقاية من فيروس ﴿كوفيد 19﴾، عقب تسجيل تراخي في احترام الإجراءات الاحترازية وتسجيل حالات إصابات جديدة بعد عدة أسابيع من الاستقرار دون تسجيل حالات من الوباء.

ومن القرارات المتخذة في أعقاب اجتماع أعضاء خلية الأزمة المكلفة بمكافحة إنتشار اوباء كورونا بوالي الولاية، فتح 71 مسجد إضافي عبر تراب الولاية "لتفادي الاكتظاظ بمناسبة أداء هاته الفريضة" تنفيذا لقرار السلطات العمومية بالسماح بأداء صلاة الجمعة بالمساجد، حسب بيان مصالح الولاية.

وتقرر أيضا مواصلة عمليات تعقيم الشوارع و الأماكن العمومية بمشاركة جميع القطاعات و تشكيلات المجتمع المدني، و دعوة مصالح التجارة و النقل التركيز على ضرورة احترام إجراءات الوقاية داخل المحلات التجارية و وسائل النقل، مع الإبقاء على قرار تعليق بعض النشاطات في الوقت الحالي منها إقامة الأعراس و الجنائز إلى غاية استتباب الوضع الصحي، و إتخاذ كل الاجراءات الوقاية الكفيلة لتمكين التلاميذ من مزاولة دراستهم في ظروف صحية آمنة.