قرر الوزير الأول عبد العزيز جراد في لقاءه بالمجتمع المدني مساء اليوم بدار الثقافة بباتنة رفع التجميد عن الشطر الثاني لمشروع ربط ولاية باتنة بالطريق السيار شرق غرب وفي نفس السياق أيضا استكمال إنجاز إزدواجية الطريق الوطني رقم 88 الرابط بين ولايتي باتنة وخنشلة على مسافة 74 كيلومتر منها الشق التابعة لولاية باتنة على مسافة 56 كيلومتر بغلاف مالي يقدر بـ10.3 مليار دينار .

و منح "جراد " مبلغ 500 مليون دينار للتكفل بالنقاط السوداء على مستوى ولايتي باتنة وخنشلة ، وكذا 300 وحدة سكنية بصيغة السكن الترقوي المدعم و300 إعانة للبناء الريفي ، و إستجاب الوزير الأول لدعوات الحاضرين من ممثلي المجتمع المدني بخصوص وضعية مطار باتنة الدولي الذي أكد بأنه سيكون شأن كبير مباشرة بعد خروج الجزائر من الأزمة الوبائية وإعادة فتح المطارات ، فيما تحفظ "جراد" عن الخوض في قضية المشاريع الكبرى المجمدة بباتنة على غرار الترامواي ،الملعب الأولمبي ،المستشفى التي بقيت مطلب شعبي منذ سنوات معتبرا ذلك أمرا مرتبط بإمكانيات الدولة .