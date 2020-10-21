تعرض ليلة البارحة نقابي بالمؤسسة الوطنية للهندسة والبناء " جي سي بي " بحاسي مسعود ، إلى اعتداء أمام مدخل الشركة من طرف عون بمكتب النقل الجوي ، وهي القضية التي خلفت ضجة كبيرة داخل المؤسسة ذاتها لاسيما بعدما أودع الضحية شكوى لدى مصالح الأمن مرفقة بشهادة طبية من الطبيب الشرعي تثبت تعرضه للعجز لمدة 45 يوما .

تفاصيل الواقعة حسب المعطيات التي بحوزتنا ، تعود لليلة البارحة عندما دخل النقابي المذكور وهو موظف إداري بالشركة نفسها ، في ملاسنات مع عون مكتب النقل الجوي بالمؤسسة ذاتها ، أفضت إلى تعرض النقابي لاعتداء جسدي ، ولولا تدخل أعوان أمن بالمؤسسة وبعض المارة لكاد أن يحدث ما لا يحمد عقباه.

ومباشرة بعد حادثة الاعتداء تم نقل إلى مستشفى حاسي مسعود لتلقي العلاج ، كما قام الضحية مساء اليوم الأربعاء ، بإيداع شكوى لدى مصالح الأمن مرفقة بشهادة عجز طبي لمدة 45 يوميا محررة من طرف الطبيب الشرعي تحوز " الخبر" على نسخة منها .

وقد خلفت هذه الحادثة ضجة كبيرة داخل الأوساط النقابية والعمالية بالمؤسسة ذاتها ، كما لم تفلح المساعي التي قام بها المدير الجهوي للشركة من أجل إقناع الضحية بسحب شكواه ، في حين نددت نقابة المؤسسة في بيان لها ، بالواقعة وأعربت عن تضامنها المطلق مع النقابي المتعدى عليه وسط مطالب بفتح تحقيق في الحادثة المؤسفة.