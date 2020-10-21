أعلنت شركة موبيليس اليوم الأربعاء عن بدء تشغيل ثمانية مواقع ربط جديدة على محور الطريق السريع بين البيض – أدرار – تيندوف، مما سيحسن تغطية شبكة الهاتف النقال على مستوى هذا الشطر ومناطق الظل المجاورة لهذه المناطق.



وأوضح بيان للمتعامل العمومي للهاتف النقال، أن هذه العملية تندرج في اطار تنفيذ مخطط العمل الخاص بعصرنة و الانتشار التقني لتغطية شبكة موبيليس.



وأضاف ذات المصدر، أن أول 4 هوائيات ربط تقع في منطقتي أدرار 1 وأدرار 2 وتغطي شطر غرداية – المنيعة – تيميمون – أدرار، أما الهوائيان الآخران، فسيغطيان من جهتهما منطقة البيض وشطر تيارت- البيض، في حين سيغطي الأخيرين منطقة تيندوف على شطر أدرار -تيندوف.



كما تذكر موبيليس أيضًا بتوفر منتجاتها وخدماتها على مستوى نقاط ربط الطرق السريعة العاملة من قبل، وبالتالي توفير “الراحة والمرافقة التجارية للمسافرين”.



و خلص ذات المصدر إلى التأكيد أنه “من خلال هذا التواجد التقني والتجاري، فان موبيليس تبرز مرة أخرى، من خلال توفير أوسع شبكة عبر التراب الوطني وتؤكد التزامها بأن تكون دائمًا على مقربة من زبائنها من أجل تقديم خدمة عالية الجودة لهم “.