توفي اليوم الأربعاء في البرازيل، متطوع للتجارب السريرية للقاح ضد فيروس كورونا تنتجه "أسترازينيكا وأكسفورد" حسبما أعلنت السلطات الصحية في هذا البلد.



وأفادت هيئة الصحة البرازيلية Anvisa بأنها تلقت بيانات للتحقيق في الأمر.



وأكدت هيئة الصحة البرازيلية أن اختبار لقاح "أسترازينيكا وأوكسفورد" سيستمر بعد وفاة المتطوع.



من جهتها، قالت الجامعة الفيدرالية في "ساو باولو"، التي تساعد في تنسيق المرحلة الثالثة من التجارب السريرية في البرازيل، إن المتطوع كان برازيليا.



