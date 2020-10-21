قامت مجموعة من المتظاهرين المشاركين في "مليونية 21 أكتوبر" في الخرطوم بإحراق علم الاحتلال الصيوني.



وتشهد الخرطوم اليوم الأربعاء مظاهرات حاشدة مناهضة للحكومة، يطالب المشاركون فيها بتحسين الظروف المعيشية وسط انتشار أمني كثيف في المدينة. وقد وقعت اشتباكات بين قوات الأمن ومحتجين في بعض المناطق، حيث أطلقت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع.



وتم إحراق علم الصهاينة في الوقت الذي وردت فيه تقارير إعلامية حول قرب توصل الكيان المحتل والسودان لاتفاق حول تطبيع العلاقات.