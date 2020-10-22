افاد منذ قليل بيان صحفي لخلية الاعلام بالحماية المنية بتبسة ان مصالحها تمكنت من اخماد حريق في جبل العاطف وتقديم اسعافات اولية لطفل تعرض لصعقة كهربائية بالعوينات واخماد حريق اخر في الحمامات.



وتمكنت فرق التدخل بوحدة القطاع التابعة للحماية المدنية باب الزياتين مساء اليوم الاربعاء، وبمشاركة مصالح الغابات من اخماد حريق شب بغابة بجبل العاطف بتبسة وبعد فترة دامت حوالي الساعتين ونصف تم السيطرة على الحريق واخماده حيث تم تسجيل احتراق حوالي 1000 متر مربع إكليل وعرعار وحلفاء وثلاثة اشجار صنوبر حلبي.



وفي عملية ثانية تدخلت الوحدة الثانوية للحماية المدنية بالعوينات اليوم لاجل اسعاف وتحويل طفل يبلغ من العمر حوالي 08 سنوات الطفل اثر تعرضه لصعقة كهربائية بمدخل غابة بحي النصر بالعوينات اين اصيب بحروق ونزيف في الأنف والفك ليتم نقله الى استعجالات العوينات.



فيما تمكنت فرق التدخل بالوحدة الثانوية للحماية المدنية بمرسط ايضا في تدخل ثالث وبدعم من الوحدة الرئيسية للحماية المدنية الشهيد حشاني دوح بتبسة ووحدة القطاع التابعة للحماية المدنية بالحمامات اليوم من إخماد حريق، الحريق شب بخزان خاص بمادة الزفت مقطورة بالمكان المسمى الحميمة على مستوى الطريق الوطني رقم 16 ببلدية بولحاف الدير حيث تم تسخير 15 عون بمختلف الرتب وثلاثة شاحنات اطفاء بمختلف الاحجام وسيارة اسعاف للسيطرة على الحريق. ومحاصرة السنة اللهب والحيلولة دون توسعها