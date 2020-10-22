هبطت أسعار النفط، اليوم الخميس، وسط مخاوف حول سرعة تعافي الطلب على الخام تزامناً مع اتجاه دول أوروبية إلى إعادة تطبيق إجراءات الإغلاق في ظل زيادة تفشي فيروس "كورونا".

وتراجعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي بنسبة 0.05% إلى 41.71 دولاراً للبرميل، في تمام الساعة 39:07 صباحاً بتوقيت الجزائر. كما هبطت عقود خام "نايمكس" الأمريكي بنسبة 0.15% إلى 39.97 دولاراً للبرميل.

وعمق النفط خسائره بنحو 4% عند تسوية التعاملات يوم أمس، بفعل مخاوف تباطؤ الطلب ووسط ارتفاع مخزونات البنزين الأمريكية. وعند التسوية، تراجع سعر عقد خام "برنت" القياسي تسليم شهر ديسمبر بنحو 3.3% أو ما يعادل 1.43 دولار ليصل إلى 41.73 دولار للبرميل. كما انخفض سعر العقود المستقبلية لخام "نايمكس" الأمريكي تسليم شهر ديسمبر بنحو 4% أو 1.67 دولار مسجلاً 40.03 دولار للبرميل.