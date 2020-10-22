حقق المنتحب الوطني لكرة القدم تقدما بخمس مراكز في ترتيب "الفيفا" الشهري الذي صدر اليوم الخميس. وأصبح أشبال الناخب الوطني جمال بلماضي يحتلون المركز الـ30 عالميا، والثالث إفريقيا بعد السنغال (21 عالميا) وتونس (26 عالميا) .

ويأتي هذا التقدم بعد تحقيق "الخضر" لنتيجتين إيجابيتين هذا الشهر خلال اللقاءين الوديين ضد نيجيريا (فوز 1-0) والمكسيك (تعادل 2-2) .

عالميا يبقى المنتخب البلجيكي متصدرا للترتيب متبوعا بأبطال العالم فرنسا ثم البرازيل.