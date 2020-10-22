نشب، مساء أمس الأربعاء، حريق بفرن القطار الثاني لمركز المعالجة في حقل المرق الذي يتولى تسييره مجمع بركين .

وأوضحت مؤسسة سوناطراك في بيان عبر موقعها الرسمي "فايسبوك" أن الحريق اندلع في فرن القطار الثاني لمركز المعالجة المرق في حدود الساعة الثامنة مساء وعشرين دقيقة (20:20)، وتم التعامل مع هذا الحريق بسرعة من قبل فرق التدخل المختصة ، التي أمنت المنطقة قبل إخماد الحريق باستخدام الوسائل المضادة للنيران.

وأضاف ذات البيان أن فرق التدخل المشتركة لحوض بركاوي وأورهود قدمت يد المساعدة لفرق تدخل حقل المرق مما سمح بالسيطرة على الوضع وإخماد الحريق من القيام بتبريد الفرن والمنشآت المجاورة لتفادي خطر إعادة اشتعال النيران.

إذ وختم البيان الذي لم يذكر المدة التي استغرقتها فرق التدخل لإطفاء الحريق ، إن التعبئة وسرعة التدخل لفرق العمليات والإطفاء، مكنت من السيطرة على هذا الحادث الذي لم يخلف أي أضرار بشرية ولم يلحق أي ضرر بالبيئة المجاورة.