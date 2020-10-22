عرفت الجولة الأولى من دوري أبطال أوروبا التي جرت يومي الثلاثاء والأربعاء بداية موفقة للاعبين الدوليين الجزائريين مع فرقهم.

وكان الموعد أول أمس مع مقابلة قوية جمعت نادي لازيو روما الإيطالي بنظيره بوروسيا دورتموند الألماني، حيث كانت المناسبة لمشاركة الظهير الأيسر محمد فارس لأول مرة في أكبر المنافسات الأوروبية. وشارك فارس طيلة الـ90 دقيقة وقدم مردودا طيبا خاصة من الناحية الدفاعية مع مشاركته في بعض الحملات الهجومية لنادي العاصمة الإيطالية، الذي نجح في الإطاحة بالنادي الألماني بنتيجة 3-1.

من جهته شارك ابن مدينة قسنطينة رامي بن سبعيني لأول مرة في مسيرته الكروية في رابطة الأبطال الأوروبية، عندما تنقل رفقة ناديه بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني إلى مدينة ميلانو لمواجهة أحد أكبر الأندية في أوروبا الإنتر على ملعب جيوسيبي ميازا. وشارك خريج أكاديمية بارادو في كامل أطوار المقابلة وكان من بين أحسن اللاعبين على أرضية الميدان، متوجا أداءه بهدف في مرمى الحارس العملاق هاندانوفيتش عن طريق ضربة جزاء، حيث ضيع الفريق الألماني الفوز في الدقائق الأخيرة من اللقاء الذي انتهى بالتعادل 2-2.

من جهته، حقق محرز الفوز رفقة ناديه مانشستر سيتي ضد بورتو البرتغالي بنتيجة ثلاثة أهداف مقابل هدف على ملعب الاتحاد، حيث شارك نجم "الخضر" أساسيا وقدم مردودا طيبا، كما كانت المناسبة لخوض محرز المقابلة رقم 100 بألوان "السيتزن".

وسجل نادي أولمبياكوس اليوناني، الذي ينشط له العربي هلال سوداني، بداية موفقة في دوري الأبطال بتغلبه في الدقائق الأخيرة على نادي مرسيليا الفرنسي بنتيجة هدف لصفر، فيما بقي الدولي الجزائري حبيس دكة البدلاء طيلة أطوار اللقاء.