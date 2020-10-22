أصدرت محكمة البيض، اليوم الخميس، أحكامها في حق 12 متهما في قضية انفجار أنبوب الغاز بالبيض.

وأدانت المحكمة صاحب المقاولة ومسير الأشغال وسائق آلة الحفر بـ 3 سنوات حبسا نافذة.

كما أدانت 5 متهمين آخرين منهم نائب رئيس المجلس الشعبي البلدي ومهندس بمؤسسة سونلغاز ومهندس بهيئة المراقبة التقنية ومهندسين بقطاع الري في القضية بنفس العقوبة بـ3 سنوات حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر 100 ألف دج.

فيما تم الحكم على متهمين اثنين أحدهما مهندس بسونلغاز ومنتخب بالبلدية بسنتين حبسا نافذة وغرامة مالية تقدر بـ 100 ألف دج إضافة إلى سنة حبس نافذة في حق متهمين آخرين موظفان باتصالات الجزائر والجزائرية للمياه.

وعرفت المحاكمة التي انطلقت صباح أمس الأربعاء وتواصلت إلى غاية حدود الخامسة والنصف من صباح اليوم مثول 4 متهمين حضوريا و8 آخرين تمت محاكمتهم بتقنية المحاكمة عن بعد حيث تأسس في ذات القضية أكثر من 20 محاميا ليتم النطق بالحكم في القضية اليوم الخميس.

هذا وكان وكيل الجمهورية لدى محكمة البيض، قد التمس تسليط أقصى العقوبات في حق المتهمين الـ 12 في قضية بانفجار الغاز بالبيض وإقصاء المؤسسة من المشاركة في المناقصة العمومية لمدة خمس سنوات، كما طالب الدفاع بتعويضات وصلت عند بعضهم إلى 6 ملايير سنتيم.