انتهت الاستشارات النيابية الملزمة لاختيار رئيس جديد للحكومة اللبنانية بحصول سعد الحريري على الأكثرية المطلوبة من الأصوات التي تسمح له ببدء عملية التأليف، حسب ما نقلت "روسيا اليوم".

وسمي الحريري في الاستشارات النيابية الملزمة اليوم في قصر بعبدا، لتشكيل الحكومة المقبلة بمجموع أصوات بلغ 64 نائبا مقابل 54 نائبا لم يسموا أحدا.

والجدير بالذكر أن رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب كان قد نال 69 صوتا في الاستشارات الماضية.

ويجب على الحكومة الجديدة أن تتعامل مع انهيار مالي يزداد سوءا، إضافة إلى التبعات الفادحة لتفشي فيروس كورونا المستجد وتداعيات الانفجار الهائل الذي شهده مرفأ بيروت شهر أوت الماضي وأودى بحياة نحو 200 شخص.