قام رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، الفريق السعيد شنڨريحة، اليوم الخميس، بزيارة عمل وتفتيش إلى قيادة القوات البرية .

وفي كلمة توجيهية أكد شنڨريحة أنه "على يقين أن الشعب الأبي، سيخرج بقوة يوم الفاتح نوفمبر للاستفتاء على تعديل الدستور". وأضاف، "أن الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور سيفوت الفرصة على المتربصين بأمن واستقرار الجزائر".

وقال "الشعب الجزائري شعب المواقف الثابتة والسديدة والحاسمة يتخذها في حينها وفي الوقت المناسب".

وتابع "استحضار ذكرى أول نوفمبر المظفرة وتضحيات وبطولات من وهبوا الجزائر فخر الاستقلال وأناروا طريقها".

وشدد الفريق شنڨريحة على ضرورة السهر على مواصلة التحضير القتالي للوحدات والأفراد.