أطاحت فصيلة مكافحة التهريب وسرقة المركبات بالفرقة الجنائية بأمن ولاية الشلف بشبكة وطنية مختصة في تهريب السيارات.

وأوضح المكلف بالإعلام بذات المصالح، محافظ الشرطة شريف عنقود اليوم الخميس في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن فصيلة مكافحة التهريب وسرقة المركبات بالفرقة الجنائية بالمصلحة الولائية للشرطة القضائية قد "أطاحت بشبكة وطنية مختصة في تهريب السيارات وتزوير ملفاتها القاعدية واسترجعت 7 مركبات من مختلف العلامات والأصناف".

وصرح ذات المتحدث أن هذه القضية تمت وفقا لاستغلال معلومات تفيد بقيام مجموعة من الأشخاص بإدخال عدة مركبات من مختلف العلامات إلى التراب الوطني عن طريق التهريب، وتزوير ملفاتها القاعدية و بيعها وتسويقها عبر مختلف ولايات الوطن، ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية ومباشرة الأبحاث والتحريات.

وقد كللت هذه العملية بتوقيف شخصين ينحدران من ولايتي وهران ومستغانم واسترجاع سبع مركبات و ضبط ملفاتها القاعدية المزورة.

وبعد استيفاء ملف الإجراءات الجزائية، أحيل المشتبه فيهما أمام محكمة الشلف عن قضية "التهريب الدولي للمركبات، التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية و سوء استعمال الوظيفة".