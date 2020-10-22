عرفت مشاركة فئة المحبوسين في امتحانات شهادة البكالوريا دورة سبتمبر 2020، التي جرت تحت إشراف وتنظيم الديوان الوطني للامتحانات والمسابقات عبر ثلاثة وأربعين (43) مركزا معتمدا للامتحانات على مستوى المؤسسات العقابية، نجاح 1429 محبوسا من بين 3197 محبوسا ممتحنا، بنسبة نجاح قدرت بـ 44.70 بالمائة.

وبلغ عدد الناجحين في صفوف الذكور 1375 من بين 3113 محبوسا ممتحنا، أي بنسبة 44.17 بالمائة، في حين بلغ عدد الناجحين في صفوف الإناث 54 محبوسة من بين 84 ممتحنة، بنسبة نجاح قدرت بـ 64.29 بالمائة.

للإشارة، فقد تميز نشاط ممارسة التعليم بالمؤسسات العقابية خلال السنة الدراسية 2019-2020، بتسجيل 38231 محبوسا في مختلف الأطوار، من بينهم 30377 في التعليم عن بعد، 616 في التعليم العالي و7238 في مزاولة دروس محو الأمية، كما بلغ عدد الأساتذة المؤطرين في إطار الدعم لتحضير مختلف الامتحانات، 702 أستاذ مؤطر.