كشف، اليوم الخميس، الدكتور ونوغي كمال الدين عضو الخلية الوطنية لمتابعة التحقيقات الوبائية المتعلقة بفيروس كورونا عن اعتماد أرضية رقمية تعمل بتقنية "جي بي أس" لتحديد بؤر تواجد فيروس كورونا عبر أي منطقة كانت في الجزائر.

وأوضح المتحدث على هامش الزيارة التفقدية الثانية لمتابعة الحالة الوبائية لداء كورونا بولاية تيبازة بحضور مدير الصحة والسكان بورحلة محمد، أن الخلية تعمل على متابعة حالات حاملي الفيروس الذين لا تظهر عليهم أي أعراض والحالات المؤكدة إصابتها بفيروس كورونا حيث تم تنصيب على مستوى كل ولاية فرق تحقيق وبائية تقوم بعمل ميداني لتقييم الحالة الوبائية أين وصلت، حيث ستكون زيارات أخرى لولايات الجهة الوسطى منها الجلفة، عين الدفلى، البليدة، الجزائر وحتى تيزي وزوز وبجاية لمتابعة الوضعية الوبائية لكورونا.

ولفت الدكتور ونوغي إلى أن الخلية تعمل على كشف مصدر الفيروس الذي أصاب الشخص المريض مباشرة بعد دخوله إلى المستشفى، حيث تباشر فرق التحقيق الوبائي عملها الميداني بحصر كل الاتصالات المباشرة التي كانت للمريض قبل وصوله للمستشفى بالتنقل إلى مقر إقامته وحتى مكان عمله والأشخاص الذين كان على اتصال مباشر معهم.

وكشف عضو الخلية الوطنية لمتابعة التحقيقات الوبائية المتعلقة بوباء كورونا عن اعتماد ولأول مرة منذ بداية تفشي الوباء في الجزائر تطبيق رقمي يعمل بواسطة "جي بي أس" حيث تسمح هذه التقنية لفرق التحقيق الوبائي عند دخولهم أي منطقة سواء بلدية، دائرة أو ولاية أين يسكن المريض وبمجرد تشغيلها يتم إعطاء كل التفاصيل عن الأشخاص الذين اتصل بهم الشخص المصاب وحصر البؤرة المصابة بالوباء بصفة عاجلة.

ووصف الدكتور ونوغي كمال الدين هذه التقنية بالمهمة جدا حيث يمكن استعمالها حتى لمواجهة مختلف الأوبئة مستقبلا في حال وجودها وكذا متابعة مختلف الأمراض المعدية في الميدان.

للإشارة فإن هذا اللقاء حضره مدراء المؤسسات الصحية في ولاية تيبازة وكان موجها على الخصوص لمصالح الطب الوقائي وعلم الأوبئة بالمؤسسات العمومية للصحة الجوارية بولاية تيبازة.