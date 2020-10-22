أصدرت محكمة الجنايات لدى مجلس قضاء غرداية، اليوم الخميس، حكما بالبراءة في حق مناضلين من جبهة القوى الاشتراكية.

وحسب بيان لـ"الأفافاس" فإن المحكمة برأت كل من مصباح حمو، ملال عبد العزيز، با أحمد بابا موسى وخدير باباز في قضية تعود حيثياتها إلى سنة 2016 على خلفية أحداث العنف التي شهدتها الولاية.

وكانت المحكمة الابتدائية قد أصدرت نفس الحكم لكن تم الاستئناف فيه من طرف النيابة العامة. وكان المتهمون يتابعون بتهم "تكوين جمعية أشرار لغرض القضاء على نظام الحكم وتحريض المواطنين على حمل السلاح ضد سلطة الدولة والمساس بالتراب الوطني".