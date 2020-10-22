علق الوزير الأول عبد العزيز جراد، اليوم الخميس، على حادثة المعلمة بابتدائية بن زرجب التي تعرضت لمعاملة غير لائقة من والي وهران خلال افتتاح الموسم الدراسي.

وكتب جراد على حسابه الرسمي في التويتر "أرفض رفضاً قاطعاً إهانة المعلم وهو يدافع عن مستقبل أبنائنا".

وأضاف الوزير الأول "تحية شكر وتقدير للمعلمة السيدة سيديا مرابط من مدرسة بن زرجب بوهران، التي فضحت الممارسات القديمة".

وأكد جراد أنه سيتم تحديث أثاث المدارس القديمة على مستوى الوطن.