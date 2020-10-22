ذكر الدكتور بقاط بركاني على هامش اللقاء التكوني الجهوي حول تطبيق البروتوكول الصحي للوقاية والمكافحة ضد تفشي وباء كورونا والذي اشرف عليه أعضاء من السلطة الوطنية المستقلة، الذي اقيم أمس بفندق ماريوت قسنطينة، أنه لا يمكن التحدث عن موجة ثانية لوباء كوفيد 19 إلا بعد مرور أسبوع، عن الدخول المدرسي، مردفا أنه لا يمكن التحدث عن موجة ثانية مقارنة مع فرنسا وباقي الدول الأوروبية التي نشهد يوميا إصابات بالآلاف.

وبالنسبة للخروقات التي حصلت في بعض التجمعات الحزبية خلال الحلة الاستفتائية، أكد بقاط أن رئيس اللجنة المستقلة قد وجه إعذارات للاحزاب التي خرقت البروتوكول الصحي الذي كان ينص على أن تكون التجمعات بنسبة 25 بالمائة من طاقة استيعاب القاعات المغلقة، مؤكدا أن اللجنة قد اعتمدت 35 بروتوكول صحي منها ما يخص الدخول المدرسي العليم العالي، الرياضة وغيرها.