دعا الأمين العام لجبهة التحرير الوطني أبو الفضل بعجي، مناضلي حزبه إلى ضرورة الاستفتاء بـ"نعم" على مشروع الدستور، لما يحمله من تغييرات جوهرية تعبر عن طموحات وآمال الشعب الجزائري، وتغييرات تعد ثورة حقيقية نحو الخروج بالجزائر إلى عهد جديد، تحترم فيه الحريات وتسود فيه الديمقراطية والعدالة وتكافؤ الفرص.

وخلال تنشيطه لتجمع شعبي بقاعة دار الشباب اسياخم بولاية البويرة، أكد بعجي أن "الأفالان" سيصوت بـ"نعم" على الدستور ويساند رئيس الجمهورية في مسعاه التغييري الذي طلبه الحراك المبارك الأصيل

وتحدث الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عن الوضعية التي ورثها من سابقيه، والتي شهدت عدم إتاحة الفرصة إلى المناضلين الحقيقيين وغلب عليها طابع الضغط، وقال "آن الأوان لاستعادة مناضلينا ورص الصفوف للعودة إلى الواجهة انطلاقا من المحليات والتشريعيات القادمة"

و رد ذات الأمين على خصومه الذين اعتبروا أن الأفلان لا بد أن تدخل المتحف بالقول" الأفلان الكبيرة على أن تدخل المتحف ، لا يزال رجال أكفاء سيكملون ما اتفق عليه في بيان اول نوفمبر", واضاف " بعض الحزيبات تريد أن تتدرج في السلطة بدون قاعدة شعبوية وهو الأمر والمتنافى مع القيم الممارسة السياسية.