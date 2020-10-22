كورونا: توزيع الإصابات على الولايات
سجلت 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشف عنه اليوم الخميس، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.
و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :
الجزائر : 6.453 (31)
البليدة : 4.422 (11)
وهران : 4.215 (13)
سطيف : 3.386 (11)
باتنة : 2.174 (40)
بجاية : 2.103 (11)
قسنطينة : 1.762 (06)
عنابة : 1.530 (00)
تيبازة : 1.505 (03)
تيزي وزو : 1.488 (12)
جيجل : 1.438 (23)
تلمسان : 1.405 (06)
المسيلة : 1.403 (09)
البويرة : 1.386 (12)
ورقلة : 1.355 (31)
بسكرة : 1.352 (04)
الجلفة : 1.213 (00)
بومرداس : 1.197 (07)
الوادي : 1.115 (00)
تبسة : 1.054 (00)
تيارت : 959 (01)
المدية : 826 (02)
مستغانم : 791 (02)
عين الدفلى : 777 (00)
أم البواقي : 773 (08)
عين تموشنت : 714 (04)
الأغواط : 701 (00)
سكيكدة : 698 (00)
أدرار : 666 (02)
خنشلة : 622 (03)
قالمة : 562 (04)
سوق أهراس : 487 (00)
ميلة : 475 (01)
غرداية : 440 (00)
تيسمسيلت : 435 (00)
سيدي بلعباس : 427 (02)
برج بوعريريج : 422 (00)
الطارف : 335 (06)
بشار : 348 (00)
مـعـسـكـر : 337 (01)
نعامة : 264 (00)
الشلف : 245 (00)
البيض : 232 (00)
غليزان : 227 (00)
تندوف : 205 (00)
تمنراست : 202 (00)
إليزي : 139 (00)
سعيدة : 72 (00)