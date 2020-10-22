سجلت 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشف عنه اليوم الخميس، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 6.453 (31)

البليدة : 4.422 (11)

وهران : 4.215 (13)

سطيف : 3.386 (11)

باتنة : 2.174 (40)

بجاية : 2.103 (11)

قسنطينة : 1.762 (06)

عنابة : 1.530 (00)

تيبازة : 1.505 (03)

تيزي وزو : 1.488 (12)

جيجل : 1.438 (23)

تلمسان : 1.405 (06)

المسيلة : 1.403 (09)

البويرة : 1.386 (12)

ورقلة : 1.355 (31)

بسكرة : 1.352 (04)

الجلفة : 1.213 (00)

بومرداس : 1.197 (07)

الوادي : 1.115 (00)

تبسة : 1.054 (00)

تيارت : 959 (01)

المدية : 826 (02)

مستغانم : 791 (02)

عين الدفلى : 777 (00)

أم البواقي : 773 (08)

عين تموشنت : 714 (04)

الأغواط : 701 (00)

سكيكدة : 698 (00)

أدرار : 666 (02)

خنشلة : 622 (03)

قالمة : 562 (04)

سوق أهراس : 487 (00)

ميلة : 475 (01)

غرداية : 440 (00)

تيسمسيلت : 435 (00)

سيدي بلعباس : 427 (02)

برج بوعريريج : 422 (00)

الطارف : 335 (06)

بشار : 348 (00)

مـعـسـكـر : 337 (01)

نعامة : 264 (00)

الشلف : 245 (00)

البيض : 232 (00)

غليزان : 227 (00)

تندوف : 205 (00)

تمنراست : 202 (00)

إليزي : 139 (00)

سعيدة : 72 (00)