كورونا: توزيع الإصابات على الولايات

أخبار الوطن
22 أكتوبر 2020 () - س.أ
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سجلت 266 إصابة جديدة بفيروس كورونا (كوفيد-19) و 8 حالات وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة في الجزائر حسب ما كشف عنه اليوم الخميس، الناطق الرسمي للجنة رصد ومتابعة فيروس كورونا، الدكتور جمال فورار.

و جاء توزيع الإصابات على الولايات كالتالي :

الجزائر : 6.453     (31)

البليدة : 4.422        (11)

وهران : 4.215      (13)

سطيف : 3.386     (11)

باتنة : 2.174        (40)

بجاية : 2.103       (11)

قسنطينة : 1.762     (06)

عنابة : 1.530        (00)

تيبازة : 1.505      (03)

تيزي وزو : 1.488     (12)

جيجل : 1.438     (23)

تلمسان : 1.405    (06)

المسيلة : 1.403     (09)

البويرة : 1.386     (12)

ورقلة : 1.355     (31)

بسكرة : 1.352      (04)

الجلفة : 1.213     (00)

بومرداس : 1.197     (07)

الوادي : 1.115      (00)

تبسة : 1.054     (00)

تيارت : 959     (01)

المدية : 826     (02)

مستغانم : 791     (02)

عين الدفلى : 777    (00)

أم البواقي : 773    (08)

عين تموشنت : 714     (04)

الأغواط : 701        (00)

سكيكدة : 698        (00)

أدرار : 666        (02)

خنشلة : 622        (03)

قالمة : 562        (04)

سوق أهراس : 487      (00)

ميلة : 475         (01)

غرداية : 440     (00)

تيسمسيلت : 435     (00)

سيدي بلعباس : 427      (02)

برج بوعريريج : 422    (00) 

 الطارف : 335     (06)

بشار : 348         (00)

مـعـسـكـر : 337      (01)

نعامة : 264      (00)

الشلف : 245       (00)

البيض : 232      (00)

غليزان : 227     (00)

تندوف : 205      (00)

تمنراست : 202      (00)

إليزي : 139      (00)

سعيدة : 72      (00)

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