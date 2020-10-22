تنقل الرئيس المدير العام لسوناطراك، توفيق حكار، رفقة وفد من الاطارات المسيرة للشركة، الى حقل المرق (حاسي مسعود) صباح اليوم الخميس لمتابعة و معاينة الاضرار التي لحقت بفرن القطار الثاني لمركز المعالجة بالحقل اثر الحريق الذي نشب به ليلة الأربعاء, حسب ما جاء في بيان للشركة.

و ناقش حكار مع الاطارات المسيرة لهذا الحقل مخطط التدخل السريع و مدى تطبيقه على أرض الواقع مما مكن اعوان الحماية و التدخل من السيطرة على الحريق ثم اخماده كليا، حسب البيان.

كما تطرق معهم الى سبل و سيناريوهات صيانة و اعادة تشغيل هذا الفرن بعد انجاز الخبرة اللازمة من طرف مختصين في مثل هذه الحوادث للعودة الى الانتاج في اقرب الآجال.

و اغتنم الرئيس المدير العام لسوناطراك الفرصة لتوجيه شكره و عرفانه لجميع عمال التدخل و الحماية على "سرعة تدخلهم و التحكم في مجريات العملية"، يضيف البيان الذي أكد بان هذا الحادث "لم يخلف أي أضرار بشرية ولم يلحق أي ضرر بالبيئة المجاورة".

و جاء في بيان سابق لسوناطراك انه "و بتاريخ 21 أكتوبر 2020 (الاربعاء) حوالي الساعة 20سا20د مساء شب حريق على مستوى فرن القطار الثاني لمركز المعالجة لحقل المرق الذي يسيره مجمع بركين".

و حسب ذات المصدر فانه "تم التعامل مع هذا الحريق بسرعة من قبل فرق التدخل المختصة الذين قاموا بتأمين المنطقة قبل إخماد الحريق باستخدام الوسائل المضادة للنيران".

كما ذكرت سوناطراك الى انه في إطار بروتوكول المساعدة المتبادلة، تم إرسال فرق تدخل مشتركة لحقول حاسي بركين (HBNS) و أورهود لتعزيز فرق تدخل حقل المرق، مما "سمح بالسيطرة على الوضع وإخماد الحريق مع القيام بتبريد الفرن والمنشآت المجاورة لتفادي خطر إعادة الاشتعال".