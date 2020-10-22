من المنتظر أن يحل وزير الطاقة عبد المجيد عطار ، غدا الجمعة بمطار كريم بلقاسم الدولي بحاسي مسعود في زيارة تفقدية إلى موقع الحريق المهول الذي شب ليلة أمس الأربعاء بفرن تسخين الزيت بمجمع الشراكة سوناطراك – أناداركو بمنطقة المرق التابعة لولاية ايليزي .



وكشف مصدر عليم لـ " الخبر " أن وزير الطاقة سيكون خلال تفقده لموقع الحريق ، مرفوقا بوفد من إطارات سوناطراك وعلى رأسهم الرئيس المدير العام العام للمجمع " توفيق حكار " المتواجد حاليا بمدينة حاسي مسعود التي عاد إليها مساء اليوم عقب تفقده الأضرار التي خلفها الحادث المذكور.



وبحسب المعطيات المتاحة ، فإن وزير القطاع يتفقد المنشآت النفطية بمنطقة المرق وإعطاء تعليمات في إطار الإستراتيجية المتعلقة بحماية المواقع والمنشآت الطاقوية ، وهي العملية التي تحدث عنها مؤخرا عندما كشف عن استحداث لجنة وزارية مشتركة لتحديد مختلف المواقع المعرضة للخطر.



وتشير المعلومات التي بحوزتنا وكذا الصور الخاصة بحريق فرن تسخين الزيت ، إلى أن الإضرار المادية كانت كبيرة الأمر الذي استدعى برمجة وزير القطاع ، زيارة تفقدية لموقع الحادث الذي تمكنت فرق سوناطراك المتخصصة من التحكم فيه وإخماد النيران وهو جنب وقوع الأسوأ .



