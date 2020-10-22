أعلنت وكالة الأنباء السورية الرسمية "سانا" ووزارة الأوقاف عن مقتل مفتي دمشق وريفها الشيخ عدنان الأفيوني الخميس إثر انفجار عبوة ناسفة بسيارته غرب دمشق. ويعد الأفيوني، من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد، وقد لعب دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة.



ويعد الأفيوني، وهو المشرف العام على مركز "الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف"، من المقربين من الرئيس السوري بشار الأسد. ولعب، بحسب المرصد السوري لحقوق الانسان، دورا محوريا في تنفيذ اتفاقات التسوية التي أبرمتها الحكومة مع الفصائل المعارضة والمقاتلة في ريف العاصمة.



ونعت الوزارة الأفيوني (66 عاما)، ووصفته بأنه "من كبار علماء سوريا والعالم الإسلامي" وهو المشرف العام على "مركز الشام الدولي الإسلامي لمواجهة التطرف".



ولم تتبن أي جهة مقتل الأفيوني. وبات من النادر أن تشهد دمشق حوادث مماثلة، بعدما تمكنت القوات الحكومية منذ العام 2018 من السيطرة على أحياء في العاصمة كانت تحت سيطرة تنظيم "الدولة الإسلامية"، كما على الغوطة الشرقية التي شكلت لسنوات أبرز معاقل الفصائل المعارضة قرب دمشق.