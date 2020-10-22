أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات في بيان مساء اليوم الخميس، موافقتها على 17 طلب إعتماد مؤقت لوسائل إعلام أجنبية لتغطية إستفتاء مشروع تعديل الدستور.



وحسب البيان فإن السلطة الوطنية المستقلة للإنتخابات تلقت 25 طلب ، في الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2020 الى 22 أكتوبر 2020 من طرف وسائل إعلام أجنبية ستغطي هذا الحدث الذي سيكون في الفاتح من نوفمبر.



وأكدت سلطة الانتخابات، أنها اتخذت كامل التدابير اللازمة لتسهيل أداء الفرق الإعلامية المعتمدة في مهام تغطية مجريات هذا الإستفتاء.