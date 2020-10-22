أعلنت السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات في بيان مساء اليوم الخميس، موافقتها على 17 طلب اعتماد مؤقت لوسائل إعلام أجنبية لتغطية استفتاء مشروع تعديل الدستور.



وحسب البيان فإن السلطة الوطنية المستقلة للانتخابات تلقت 25 طلبا ، في الفترة الممتدة من 11 أكتوبر 2020 إلى 22 أكتوبر 2020 من طرف وسائل إعلام أجنبية ستغطي هذا الحدث الذي سيكون في الفاتح من نوفمبر.



وأكدت سلطة الانتخابات، أنها اتخذت كامل التدابير اللازمة لتسهيل أداء الفرق الإعلامية المعتمدة في مهام تغطية مجريات هذا الاستفتاء.