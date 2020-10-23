أكدت المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين ـ الجيري فيري- اليوم الخميس أن الرحلة الأولى للخط البحري المنتظم الرابط بين مينائي الجزائر- مارسيليا المخصص لنقل العتاد المدولب قد برمجت بيوم 2 نوفمبر المقبل للانطلاق و يوم 3 نوفمبر للعودة.



واوضح بيان لذات المؤسسة، أمس الخميس، أن "المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين تدعو المتعاملين والخواص المهتمين بالنقل البحري للعتاد المدولب (مقطورات ومركبات)، المغادرة من ميناء الجزائر العاصمة إلى ميناء مرسيليا المقرر في 2 نوفمبر المقبل والعودة في 3 نوفمبر للاتصال عبر الهاتف أو البريد الإلكتروني بمصالح المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين الجيري فيري".



وأضاف ذات المصدر إن الأمر يتعلق بالمديرية التجارية المركزية للجزائر والمكتب الإقليمي في مرسيليا (فرنسا)، الذي يدعو المعنيين إلى الرجوع إلى موقعه عبر الإنترنت (www.algérieferries.dz).



للتذكير، فإن المؤسسة الوطنية للنقل البحري للمسافرين قد أكدت في نهاية سبتمبر الماضي أنها تنوي البدء قريبًا في النقل البحري للعتاد المدولب وذلك من خلال خطين يربطان الجزائر، على التوالي، نحو فرنسا وإسبانيا.